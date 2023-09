Buffon conferma il matrimonio con Ilaria D'Amico: "Con lei sempre felice"

Gigi Buffon e Ilaria D'Amico si sposeranno nel giugno del 2024 . Il calciatore, raggiunto dai microfoni del Tg1, ha confermato il progetto di nozze (già rivelato dalla compagna nel corso di una recente intervista) e raccontato dell'amore per la sua partner. "Conta ciò che c’è dietro la festa", ha dichiarato l'ex portiere della Juventus, parlando dei fiori d'arancio con la giornalista in programma per la prossima estate .

Gigi Buffon e le nozze con Ilaria D'Amico

Gigi in riferimento alla sua compagna ha poi aggiunto: "È ciò che mi rende più felice e che mi rassicura per il mio futuro di vita”. Ed ancora: "Devo dire che con Ilaria non c’è stato un giorno in cui non sono stato felice". Buffon e Ilaria sono una coppia dal 2014 (da quando il calciatore ha concluso il matrimonio con Alena Seredova) ed dal loro amore sono nati due figli: Leopoldo e Mattia. Lo scorso anno il gossip riferiva di una presunta crisi di coppia giunta dopo 8 anni d’amore, mai confermata dai diretti interessati. La conduttrice ha rivelato di aver ricevuto la proposta di nozze a gennaio mentre si trovava a Parma.