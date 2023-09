Georgina Rodriguez star a Venezia: l'abito è un omaggio a un celebre film

Georgina Rodriguez icona di stile a Venezia 80 , dove ha presenziato alla prima di Enea (film diretto da Pietro Castellitto). La compagna di Cristiano Ronaldo è arrivata in Italia nel pomeriggio, ma ha fatto il suo trionfale sbarco in Laguna solo in serata, sfoggiando un abito da sera total red che ha catalizzato l'attenzione dei presenti. L'outfit scelto dall'influencer per presenziare alla Mostra del Cinema non è certo stato lasciato al caso.

Georgina Rodriguez e l'omaggio ad un film iconico degli anni '90

Con il suo abito in total red, la modella ha omaggiato un iconico film degli anni '90. La compagna di CR7 ha affidato il suo look allo stylist Dav Martens, che per l'occasione ha scelto per lei un abito lungo e aderente firmato Vetements by Guram Gvasalia in collaborazione con Elie Saab. Si tratta di un modello a sirena con maxi strascico e ampia scollatura a V contornata dalle spalline che cadono morbide sulle spalle. In molti hanno infatti notato che la scelta dell'outfit di Georgina sembrava essere un chiaro omaggio a quello indossato da Julia Roberts in Pretty Woman (precisamente nella scena in cui Viven/Julia si reca all'opera con Richard Gere). A confermarlo anche la scelta dei guanti bianchi, che si ritrovano anche nell'iconico film.