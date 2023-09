Briatore dimagrito, l'ironia sul pranzo e i chiarimenti sulla dieta

Flavio Briatore e il dimagrimento: il motivo

L'ex marito di Elisabetta Gregoraci ha precisato che non c'è alcun problema di salute, piuttosto una dieta. Dopo aver ironizzato sul suo pranzo, condividendo un post con due fettine di limone, il manager ha spiegato sui social: "Ho visto che molti siti parlano di Flavio Briatore dimagrito, 'forse non sta bene'. Invece no, non è così". Ed ancora: "Sì, sono dimagrito, è vero. In un anno ho perso 20 chili ho fatto una dieta particolare con cui ci sono arrivato". Quindi ha aggiunto: "Per cui non preoccupatevi, sarà ancora con voi spero per molto tempo, anzi essere dimagriti significa più salute a un certo punto sopportare un peso importante non fa bene a nessuno, faccio attenzione nel mangiare. Mangio poco e tra un pasto e l'altro faccio passare 16 ore. Poi con calma scriverò la nostra dieta". Il digiuno intermittente è una regime alimentare che è seguito da molti, tra i tanti anche Claudio Marchisio. Per Briatore quindi uno stile di vita nuovo, incentrato anche su una maggiore attenzione verso i cibi mangiati e accompagnato da una costante attività fisica.