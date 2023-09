Diletta Leotta, doppia festa: compleanno e nascita di Aria

Diletta Leotta è tornata a far parlare di sé per alcune Instagram stories condivise nelle scorse ore sul suo account Instagram, dove la si vede festeggiare due eventi speciali, ovvero il suo compleanno e la nascita della piccola Aria . Insieme a lei, come sempre, il compagno e calciatore del Newcastle Loris Karius .

Diletta Leotta, il party per il compleanno e la nascita di Aria

Due torte con sopra due candeline a simboleggiare i due importanti eventi avvenuti lo scorso mese, che Diletta non ha potuto festeggiare adeguatamente poiché impegnata con l'arrivo della piccola Aria. A distanza di un mese circa, quindi superati i momenti più critici e delicati che l'arrivo di un bebè comporta per una famiglia, è arrivato per la Leotta e Karius l'ora di festeggiare con amici e parenti. Il gruppo ha fatto anche volteggiare per aria i fazzoletti bianchi sulle note del celebre brano partenopeo de "O surdatu innamorato", così come attestato dalle immagini condivise sui social. Tra gli ospiti presenti anche Costanza Caracciolo (compagna di Bobo Vieri), Roberta Sinopoli e Claudio Marchisio. Assenti invece l'amica Chiara Ferragni (impegnata con il matrimonio della sorella Francesca al Castello di Rivalta in Emilia Romagna) e Elodie.