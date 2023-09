Roma femminile, Serturini e la proposta di nozze alla fidanzata

Annamaria Serturini , attaccante della Roma femminile , è tornata a far parlare di sé stavolta non per le sue performance in campo, bensì per una serie di scatti pubblicati sul suo account Instagram, che raccontano la proposta di nozze che ha organizzato, a sorpresa, per la compagna , Giulia Rossi .

Una storia che ha rievocato in molti anche il coming out fatto lo scorso febbraio da due giocatrici della Juventus Women, Lisa Boattin e della svedese Linda Sembrant, coppia affiatata non solo in campo ma anche nella vita. Le difesori della Juve femminile hanno parlato, a sorpresa, della loro storia d'amore attraverso un video pubblicato sui profili social della società nel giorno di San Valentino.

Serturini e la romantica proposta di nozze

La calciatrice della Roma femminile non ha proprio lasciato nulla al caso: la spiaggia al tramonto e la location romantica di Amare Holi Beach a Passoscuro (la cornice che ha visto nascere l'amore tra le due). Alla presenza di un gruppetto di amiche, la calciatrice e Giulia Rossi si sono così promesse amore eterno. Come da consuetudine c'è stata anche la classica richiesta in ginocchio, con tanto di cofanetto aperto tra le mani. Una scena che ha suscitato l'immediata commozione della compagna, che a stento ha trattenuto le lacrime...