"Lorenzo Musetti presto papà: Veronica Confalonieri è incinta": il gossip

Lorenzo Musetti e Veronica Confalonieri sarebbero in attesa del loro primo figlio. La lieta notizia è circolata rapidamente sul web, anche se al momento non vi è stata alcuna conferma o ufficialità da parte dei diretti interessati. I rumors riferiscono che il tennista abbia voluto condividere questo momento speciale anche con i suoi compagni, impegnati in Coppa Davis a Bologna.