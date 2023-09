Wanda Nara inedita, ecco come si diverte con Icardi

Un fuoco acceso e relax a bordo piscina : questa è stata la domenica sera trascorsa da Wanda Nara, che puntualmente condivide su Instagram la sua quotidianità con i suoi numerosi fan . Tra le storie pubblicate nelle scorse ore, oltre a quelle in cui si vede la Nara sempre più provcante in lingerie nera, anche quella che ritrae la showgirl argentina insieme ad un Mauro Icardi inedito intenti a saltare sul tappeto elastico , entuasiasti e spensierati come due bambini.

Wanda Nara, tra soldi e amore

L'ex conduttrice di MasterChef Argentina (che stando alle ultime indiscrezioni potrebbe partecipare a Ballando con le Stelle 2023) ha replicato nelle scorse ore ad alcune domande dei suoi fan su Instagram. A chi le ha chiesto: "Staresti con una persona che non abbia così tanti soldi ma che ti amerebbe?", lady Icardi ha replicato senza indugio: "Ovvio, la cosa più importante è l'amore". In attesa di iniziare dei nuovi progetti lavorativi, Wanda si sta sottoponendo a delle cure in seguito alla diagnosi di una delicata malattia che le è stata fatta qualche mese fa (i media argentini hanno parlato di leucemia, ma al momento non vi è alcuna ufficialità in tal senso).