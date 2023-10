Luis Sal torna sui social mentre Fedez è in ospedale: il messaggio

Luis Sal è tornato sui social, dopo la lite con Fedez per Muschio Selvaggio avvenuta diversi mesi fa , a cui è seguito un periodo di silenzio da parte del creator. L'ultimo post su Instagram risale al giugno scorso quando scriveva pungente all'indirizzo del marito di Chiara Ferragni: "Dillo alla mamma, dillo all'avvocato".

Luis Sal torna sui social: il messaggio

Nel corso della giornata di domenica 30 ottobre, il creator ha condiso un tweet che a molti è apparsa una freddura: "Per un impotente "creampie" è un passato remoto". In tanti non hanno potuto fare a meno di notare la tempestività con cui Luis Sal è apparso, ovvero proprio quando Fedez è stato ricoverato d'urgenza ed operato a causa di alcune ulcere intestinali.