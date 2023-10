Belen Rodriguez, Cecilia e la madre in soccorso: ecco come sta

Belen Rodriguez starebbe attraversando un periodo difficile e starebbe male . Le ultime indiscrezioni circolate in rete riferiscono infatti che la showgirl argentina, reduce dall'ennesima rottura con Stefano De Martino (a cui è seguita per lei l'inizio di un nuovo amore con l'imprenditore Elio Lorenzoni), sarebbe aiutata dalla madre, Veronica Cozzani , che abita nello stesso complesso residenziale, così come dalla sorella Cecilia che si sarebbe presa cura della piccola Luna Marì durante l'ultimo weekend, mentre l'altro figlio della Rodriguez, Santiago, è stato insieme al papà Stefano De Martino.

Belen Rodriguez sta male? Gli indizi

Tanti gli indizi che andrebbero a confermare le voci riguardanti le problematiche di Belen in quest'ultimo periodo. A cominciare dall'improvvisa mancata ospitata a Domenica In e 'Stasera c'è Cattelan', il popolare programma di Rai 2 che doveva avere la showgirl argentina proprio come ospite della prima puntata. Così non è stato ed il conduttore nei giorni successivi al dietrofront improvviso della Rodriguez ha lanciato qualche frecciatina alla showgirl, che ha suscitato la disapprovazione di tanti, tra cui anche quella di Sabrina Ferilli, collega dell'argentina a Tu si que vales. Nelle scorse settimane Belen ha ammesso sui social di essere dimagrita sette chili negli ultimi mesi, cosa che ha fatto preoccupare non poco i fan.