Fedez, gli aggiornamenti e i gesti delle sorelle di Chiara Ferragni

Silenzio social per Fedez e Chiara Ferragni a cinque giorni dal ricovero del rapper all'ospedale Fatebenefratelli di Milano a causa di alcune emorragie interne dovute a due ulcere intestinali. Le sorelle dell'influencer, Valentina e Francesca , hanno condiviso alcuni contenuti social in questo delicato momento.

Fedez e Chiara Ferragni: in aiuto la sorella dell'influencer

Se Valentina Ferragni ha annunciato di rinunciare a partecipare alla Parigi Fashion Week per rimanere al fianco della sua famiglia, anche la sorella Francesca (che si è sposata recentemente con Riccardo Nicoletti) ha condiviso un breve video sui social dove la si vede passeggiare al parco insieme al figlio e a Paloma, la cucciola di Golden Retriver entrata da poco nella famiglia dei Ferragnez. Un gesto che sta quindi ad attestare come le sorelle dell'imprenditrice digitale si stiano adoperando per aiutare Chiara e Fedez in questo difficile periodo...