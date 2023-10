Lapo Elkann svela i segreti del rapporto con Joana Lemos

Lapo Elkann e l'amore per Joana Lamos

Consapevole di aver fatto in amore la scelta giusta (i due si sono sposati il 7 ottobre del 2021), Lapo ha svelato: "Ci siamo conquistati con il rispetto reciproco, ma anche l’amore e la pazienza. Ma come tutte le belle storie ci vuole tempo per conoscersi, un periodo di accettazione l’uno dell’altra. La relazione con Joana cresce ogni giorno e diviene sempre più bella". L'imprenditore ha poi ricordato anche il primo incontro con la Lemos: "Ci siamo conosciuti in Portogallo, a Lisbona. Vivo lì ma viaggio molto e sono spesso in Italia". E sul Portogallo, il tifoso della Juventus ha raccontato: "È un paese dove le condizioni climatiche sono fantastiche, dove le possibilità di lavorare sono estremamente buone e le persone creative trovano in Portogallo una terra che regala molte opportunità. È molto simile all’Italia"...