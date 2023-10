Federica Pellegrini, Halloween sulla neve in versione Cappuccetto Rosso

Federica Pellegrini, risveglio in bianco per la Divina

La baita in montagna, la neve e tanto freddo: immagini che riportano inevitabilmente anche al Natale, così come ha inteso dire anche la Pellegrini con la sua ultima Instagram stories raffigurante il paesaggio innevato che si vede dalla finestra del suo chalet a Livigno, il tutto sulle note del celebre brano natalizio 'Let is snow' scritta dal paroliere Sammy Cahn e dal compositore Jule Styne nel 1945 e originariamente interpretata da Vaughn Monroe. Tra gli ultimi post di Federica anche quello dove la si vede in versione Cappuccetto Rosso, con tanto di mantello aggirarsi tra il paesaggio innevato. Nella celebre località montana la campionessa di nuoto si era allenata in passato sotto la guida di Giunta per affrontare competizioni importanti. Oggi invece la Divina ha l'obiettivo di trasmettere la passione per il nuoto ai bambini, attraverso la sua Fede Academy.