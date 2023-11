Belen Rodriguez, relax in montagna tra sexy scatti in vasca e biscotti

Belen Rodriguez sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza in una splendida località in montagna (dove la showgirl è andata di frequente negli ultimi tempi) in compagnia dei figli e del compagno Elio Lorenzoni . A destare scalpore sono stati alcuni scatti recentemente pubblicati dall'ex di Stefano De Martino (tornato in onda con Bar Stella su Rai 2).

Belen Rodriguez, il relax sulla neve tra vasche sexy e biscotti

La showgirl pare si stia riprendendo al meglio dopo il periodo buio vissuto dopo la rottura con De Martino. La sorella di Cecilia Rodriguez è apparsa in alcuni recenti scatti sexy immersa in una tinozza in mezzo alla neve. Immagini che se da un lato hanno innalzato la temperatura dei fan, dall'altro hanno susciato anche qualche critica. Alcuni utenti hanno sottolineato infatti che nonostante cerchi di dimostrare il contrario, Belen appare sempre triste. Stando alle foto postate, la Rodriguez sta cercando di recuperare puntando tutto sulla famiglia ed il relax. E non sono mancate anche le immagini di una Belel inedita in cucina, intenta a preparare insieme al figlio Santiago dei prelibati biscotti.