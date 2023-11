"Neymar e Bruna Biancardi, è la fine: l'ultima scappatella rompe il patto"

Storia al capolinea per Neymar e Bruna Biancardi . Stando ad alcuni recenti rumors provenienti dal Sud America "tra i due ci sarebbe un rapporto cordiale per crescere la piccola Mavie, nata da poco". Il calciatore dell'Al Hilal, infotunato durante il match di Qualificazioni ai Mondiali tra il Brasile e l’Uruguay lo scorso 17 ottobre (che gli è costato la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco) sta trascorrendo a casa la fase di recupero dopo l'operazione subita.

Neymar e Bruna Biancardi: la coppia verso l'addio?

Neymar è al centro anche di un altro gossip, ovvero quello riportato nei giorni scorsi dal portale Leo Dias, dove si parla del calciatore brasiliano ad una festa nella villa di Mangaratiba, dove avrebbe baciato una ragazza che non era Bruna. Non sarebbe la prima volta che il calciatore disattende l'accordo fatto con la Biancardi, dove si sarebbe fatto riferimento anche alla discrezione circa il suoi 'tradimenti'. Secondo l'editorialista del Correio Brazillense: "È solo questione di tempo", prima dell'annuncio ufficiale della rottura della coppia. La priorità in questo momento è il recupero post parto della modella ed il benesera della bambina, nata prematuramente a 7 mesi.