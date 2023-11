Berrettini-Satta sempre più "family": i messaggi social parlano chiaro

Melissa Satta e la vacanza insieme a Berrettini

Nelle scorse ore Melissa ha condiviso alcune Instagram stories da Monaco, dove si trova insieme a Berrettini e al figlio. A commento dello scatto raffigurante i tre in ascensore, il commento della conduttrice: "Family in Montecarlo", definendo quindi anche il tennista come parte della famiglia. Negli scatti successivi la Satta è apparsa insieme al figlio a pranzo. Nei mesi scorsi sono circolate voci riguardanti una crisi di coppia. La satta recentemente è stata ospite di Belve, dove ha parlato anche del suo amore per Berrettini, ma anche fatto alcune dichiarazioni su Elisabetta Canalis, anche lei ex Velina ed ex compagna di Bobo Vieri.