Morata: "In Inghilterra il periodo più brutto. Conosco il mio futuro"

Alice Campello e Alvaro Morata , innamoratissimi e ospiti (in collegamento) di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo . L'ex attaccante della Juve e sua moglie, che sono genitori di quattro splendidi bambini, i gemelli Alessandro e Leonardo, Edoardo e la piccola Bella. 7 anni di amore e quattro figli, diverse città cambiate, ma Alice e Alvaro si amano come il primo giorno e proprio sulla quotidianità l'attaccante spagnolo ha dichiarato: "Stiamo bene adesso approfittiamo di stare tutti insieme a casa. È un anno con tanti viaggi e progetti di lavoro per enrambi e bisogna sempre godersi questi momenti”. Ora la coppia vive a Madrid, ma Alice torna spesso in Italia sia per motivi di lavoro che per passare del tempo con la sua famiglia che abita a Venezia. Proprio l'Italia è stata la città Cupido e approposito del primo appuntamento, una cena a Milano, Morata ha raccontato un retroscena : "Ero con i mieir amici e mi sono cambiato tre volte i vestiti perché ero nervoso. Ma. era il destino che Alice fosse la persona che mi avrebbe cambiato la vita, anche avendola vista una sola volta. Sono molto fortunato, se a 13 anni mi avessero dato un pezzo di carta avrei dipinto mia moglie e i miei figli proprio così.

Il matrimonio e la nascita dei gemellini

Dopo pochi mesi è arrivata la fatidica proposta di matrimonio che è avvenuta a teatro durante uno spettacolo teatrale. Dalle nozze alla nascita dei gemellini, Alessandro e Leonardo, che come riferito da Alvaro sono arrivati in un momento difficile per lui a livello lavorativo. "È stata una grande emozione di diventare genitori subito. Il giorno che me l'ha detto ricordo che eravamo in Inghilterra (lui militava nel Chelsea), Per me è stato il periodo più buio a livello calcistico. Sentivo che dovevo reagire con tutte le forze per andare avanti e il loro arrivo mi ha aiutato. Sarà bellissimo raccontarlo ai miei figli".