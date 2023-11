Melissa Satta sulla neve con Matteo Berrettini: amore ad alta quota

Amore ad alta quota per Matteo Berrettini e Melissa Satta : la coppia sta trascorrendo alcuni giorni di relax nell'incantevole cornice della località montana di Zermatt in Svizzera. Nelle scorse ore la showgirl (conduttrice dell'ultima edizione della Ryder Cup 2023 ), ha condiviso sui social alcini scatti di coppia sulla neve davanti a panorami mozzafiato.

Matteo Berrettini e Melissa Satta: fuga romantica in montagna

"24 ore speciali", ha scritto Melissa Satta a commento dei suggestivi scatti che attestano ancora una volta quanto l'amore della coppia procede a gonfie vele, rigettando così tutti i rumors circa una loro presunta crisi di coppia. Nelle scorse settimane Melissa ed il figlio Maddox hanno raggiunto Berrettini a Montecarlo, trascorrendo insieme il weekend come una famiglia. Al momento però i due non convivono. L'ex di Boateng ed il figlio vivono infatti stabilmente a Milano, mentre il tennista nel Principato di Monaco. A chi le ha chiesto se la coppia ha pensato anche alle nozze, la Satta in una recente intervista ha chiarito: "Non c'è fretta. Non voglio che ci sia pressione". I due si sono conosciuti grazie ad alcuni amici comuni e stanno insieme da circa un anno.