Diletta Leotta incanta Siviglia e... Rakitic: "Momento più difficile della carriera"

Diletta Leotta ha condiviso sui social la nuova esperienza vissuta in Spagna. La conduttrice di DAZN è volata a Siviglia per conto dell'emittente televisiva per seguire la Liga e commentare il derby tra Siviglia e Betis di domenica 12 novembre. Una partita molto attesa dai tifosi, terminata 1-1 grazie ai gol di Perez per il Betis e Rakitic per il Siviglia.