Sinner, la famiglia il segreto delle vittorie: i retroscena di mamma e papà

Sinner, le parole di mamma Siglinde

"Certo che sono felice per tutto quello che ha fatto Jannik ma preferisco non aggiungere altro", ha raccontato la madre di Jannik all'Adnkronos. Mamma Siglinde, 57 anni, e il insieme al marito Hans Peter hanno lavorato per anni al Rifugio Fondovalle (Talschlusshütte) in Val Fiscalina, dove lui era cuoco e lei si occupava dell'accoglienza dei clienti. Da quest'anno il padre di Sinner segue il figlio sul circuito come chef personale. "Anche per stare più insieme, ha cominciato a viaggiare con me. Lui ama cucinare, io posso curare bene l’alimentazione e soprattutto possiamo recuperare un po’ del troppo tempo in cui siamo stati lontani", ha dichiarato Sinner durante le Atp Finals...