Tacconi e Zenga, da rivali ad amici: “In questi mesi ci è stato molto vicino"

Stefano Tacconi, la moglie Laura e la fede

Stefano ha poi proseguito svelando: "Mi sentivo invincibile, adesso ho preso coscienza dei miei limiti. Sono diventato più emotivo, attento alle cose, la malattia è stata anche un’opportunità. Ho potuto misurare ancora di più l’amore della mia famiglia, che mi è sempre stata vicino. Anche quando ero in coma, e non sentivo niente, loro erano lì, accanto al letto, a parlarmi, a tenermi la mano". A raccontare come sono stati questi mesi ci ha pensato la moglie di Tacconi, Laura Speranza, che ai microfoni di Chi ha confessato: "È stata una fase della nostra vita lunghissima, dura. Stefano per primo ha avuto una forza indescrivibile e tutti noi lo abbiamo sorretto, ottenendo risultati insperati. Essere una famiglia numerosa è stato fondamentale perché all’inizio, quando la situazione si presentava grave, ci appoggiavamo l’uno all’altro. All’inizio, quando era in coma, poteva succedere di tutto. Ma, in questo percorso, la fede è stata più forte della paura. Siamo devoti di Padre Pio, Stefano aveva fatto delle partite di calcio benefiche e avevamo dei contatti con i frati, che ci hanno sorretto con le loro preghiere"...