Elodie e la minigonna: il commento ironico di lady Locatelli

Elodie sta riscuotendo un grande successo con il suo tour, che l'ha portata in giro per l'Italia, infiammando i fan. Anche Thessa Lacovich è stata una delle fortunate spettatrici dell'ultimo concerto della Di Patrizi, dove la compagna di Andrea Iannone ha incantato tutti con le sue canzoni, ma anche performance e outfit audaci. Tra i tanti abiti di scena sfoggiati, anche un completino rosso , con minigonna e spacco profondo firmato dalla maison Valentino.

Thessa Lacovich commenta lo spacco vertiginoso di Elodie

La minigonna della Di Patrizi non è certo passata inosservata, scatenando così un vero putiferio sui social dove si è aperto un dibattito, perché durante l'esibizione si potevano intravedere alcune sue parti intime (anche se comperte da un mini slip in tinta). Se sui social c'è chi ha difeso la libertà di Elodie di poter indossare gli abiti preferiti, c'ò invece chi ha criticato tale scelta. Tra i tanti, commenti anche quello della moglie di Manuel Locatelli, che ha condiviso nelle scorse ore una breve filmato di Elodie in concerto. A commento delle immagini Thessa ha scritto: "Vorrei fidarmi delle persone come Elodie si fida della sua gonna".