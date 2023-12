Federica Pellegrini vicina al parto: "Ho temuto di non restare incinta"

Federica Pellegrini, l'addio al nuoto e le nozze

"Non è mai semplice: fai per vent’anni una cosa in cui sei la più forte, in cui ti senti super centrata, dove sembra che tutto il mondo ti dica che devi fare quello, non hai dubbi. Sei abituata che il tuo corpo è una macchina da guerra, ed è difficile rendersi conto che invece non reagisce più in un determinato modo, anche in allenamento. Ma non volevo trascinarmi avanti e indietro nell’acqua, non sarei stata io, non mi sarei riconosciuta", ha raccontato la Divina. Quindi ha svelato un retroscena inedito riguardanti Giunta e la proposta di nozze: "Ha fatto tutti i passaggi tradizionali: ha chiesto la mia mano a papà, in videocall, perché non riuscivamo a incontrarci dal vivo. Poi abbiamo fatto un percorso prematrimoniale insieme e alla fine si è ricreduto tanto, e devo dire che anche lui ha vissuto il matrimonio come una cosa importante, ne sono molto contenta"...