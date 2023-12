Sofia Goggia, dalle stelle all'odore di stalla: "è un attimo"

Reduce dalla vittoria numero 23 in carriera al SuperG di coppa del mondo di Sankt Moritz, Sofia Goggia è tornata sui social per raccontare l'altra sua grande passione, ovvero l'amore per gli animali ed in particolare per i vitellini. In una recente Instagram story, la campionessa di sci si è lasciata immortalare infatti in stalla con i suoi adorati amici a quattro zampe.