Elodie e Gino Paoli senza freni: replica agli "artisti che sono delle mer..."

Destinaria di critiche e spesso al centro del gossip per i suoi outfit sempre più sexy ed osé , Elodie ha deciso di replicare ai tanti detrattori che l'hanno più o meno disapprovata per le sue scelte di libertà durante i suoi concerti e non solo. Nelle scorse ore la compagna di Andrea Iannone ha affidato il suo sfogo ad un tweet al veleno e nel mirino c'era anche Gino Paoli .

Elodie, la risposta al vetriolo a Gino Paoli

"Ci sono artisti che hanno scritto capolavori, ma nella vita di tutti i giorni sono delle me**e, è così. Io preferisco essere una bella persona", ha scritto la cantante romana reduce dal successo di Red Light e del suo ultimo tour. Ancora una volta l'artista è stata costretta ad intervenire in prima persona, per difendere il suo diritto alla libera espressione, come donna e come professionista, anche mostrando il suo corpo. Nei giorni scorsi Gino Paoli, in occasione dei 60 anni della sua carriera, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera durante la quale alla domanda sul perché ha scritto che "oggi, lo spettacolo è un mondo di me***", lui ha replicato: "Perché è tutto apparenza. Oggi peggio di ieri. Ieri, avevamo Mina e la Vanoni, oggi, emergono le cantanti che mostrano il culo".