Elisabetta Gregoraci, Natale nella 'dolce Africa' rovinato: cos'è successo

Elisabetta Gregoraci, Natale con Briatore ed il figlio Nathan

La showgirl ha documentato sui social con post e stories la sua vacanza in Kenya. Tra gli ultimi post condivisi su Instagram anche quelli che ritraggono Eligreg insieme ad alcuni locali, immagini a commento delle quali la conduttrice di Battiti Live ha scritto: "La mia dolce Africa". Parole che lasciano trasparire tutto l'amore che la Gregoraci nutre nei confronti di questi luoghi incantevoli, dove si sente perfettamente a suo agio, così come attestato anche da un altro breve filmato in cui la si vede fare dei giochi d'acqua e a commento del quale si legge: "Lost in paradise". Elisabetta ha documentato passo passo la sua vacanza in Kenya, ma pare che il figlio Nathan Falco, schivo e riservato, non sia poi così tanto felice dei continui scatti e storie fatti dalla madre e poi pubblicati sui social. Il momento idilliaco della Gregoraci in Africa è stato però rovinato dagli immancabili commenti degli haters sui social, tra i tanti si legge: "Dovresti fare un monumento a Briatore", "Ma cammini con il fotografo in tasca sempre pronto ad immortalarti", "Basta di fare la bambina, è ora di crescere". E questo è niente perché, a fronte di tanti complimenti, all'indirizzo della Gregoraci sono state scritte parole anche molto pesanti ed offensive che fanno riferimento al suo status economico o a sfere intime, personali e riservate.