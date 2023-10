Elisabetta Gregoraci e il rapporto con Briatore: “Ogni sera insieme”

Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco: confessioni inedite a Verissimo

Elisabetta e Nathan sono molto affiatati. La showgirl ha rivelato in studio un simpatico aneddoto riguardante il figlio, che insolitamente ha indossato un dolcevita in pieno agosto. Una situazione singolare che ha portato la showgirl ad indagare e scoprire la verità dietro a quello strano gesto. "Quando ha abbassato il dolcevita e ho visto il suo collo tutto viola, mi sono molto spaventata", ha ammesso la Gregoraci a Verissimo, quindi ha proseguito dicendo:"Poi mi ha detto che erano dei succhiotti". Nel corso dell'intervista si è parlato anche dei futuri studi del ragazzo, che potrebbe fare il college in Svizzera. Elisabetta ha commentato in tal senso: "Sicuramente è un'occasione di vita importante, io non l'ho avuta, ma dall'altro canto farò fatica a staccarmi. Non lo vedrei dal lunedì al giovedì. Però significherebbe conoscere tanti amici, via il telefono dopo le nove. Adesso vediamo. Il papà è proprio convinto di questa cosa, io un pochino meno"...