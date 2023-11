Elisabetta Gregoraci sommersa dalle critiche: "Non aggiungiamo altro"

Elisabetta Gregoraci in vacanza dopo il lutto: la reazione social

Gli ultimi scatti della showgirl a Dubai se da un lato hanno suscitato tanti complimenti e like, dall'altro hanno dato il via ad una serie di critiche da parte di alcuni haters. Se c'è chi ha scritto: "Purtroppo ha trovato un dolce equilibrio materiale da dopo la separazione. Non credo proprio che questo tenore di vita sia frutto del suo sacrificio bensì della generosità di Briatore", c'è anche chi ha chiosato scrivendo: "Cara Elisabetta, quando si è a pezzi, con il morale sotto ai piedi, tristi, colpiti da un lutto tutto si fa tranne che pubblicate ogni minuto della tua vita, della tua vacanza a Dubai, di tuo figlio (vorrei sapere chi vi fa le foto) che non mi pare sia così propenso ad essere sbattuto continuamente sui social, il tuo rientro a casa in una cabina di un’aereo privato…Il tuo è solo un modo per mostrarti continuamente ed ostentare buttandola sul patetico". Ed ancora: "Una persona triste nn ha la forza neanche di alzarsi dal letto e nn aggiungo altro".