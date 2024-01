Diletta Leotta scintillante per Juve-Roma. E spunta un diamante

Diletta Leotta ha illuminato a bordocampo durante la partita Juventus-Roma all'Allianz Stadium. La conduttrice di DAZN, di rientro dalle vacanze sulla neve con il compagno Loris Karius e la piccola Aria ha catalizzato l'attenzione dei tifosi e non solo per l'outfit scelto durante la conduzione dell'evento sportivo.

Diletta Leotta, look da Capodanno per Juventus-Roma

Per l'ultima partita dell'anno, la Leotta ha scelto un look inonsueto e molto sensuale: una tutina total black con paillettes e aderente, così da risaltare le avvenenti forme della conduttrice. Grazie ad alcuni scatti condivisi dalla Leotta su Instagram, i più attenti non hanno potuto fare a meno di notare che Diletta ha sfoggiato un prezioso ed importante anello da fidanzamento: un diamante regalatole qualche mese fa da Loris Karius, dopo il parto della loro primogenita Aria. In molti però sperano sia invece la promessa di un imminente matrimonio.