Belen: "Unica e sofferente come Ilary Blasi. E se non hai più il culo sodo..."

Belen Rodriguez, il difficile momento dopo l'addio a De Martino

Sul momento difficile vissuto, durante il quale la showgirl ha dovuto combattere contro la depressione, ha svelato: "Chi mi conosce bene e mi ama ha preso le misure e mi ha riportata su, è merito della mia famiglia e anche delle mie amiche..... E poi Elio e Santiago, mio figlio, che è incredibile. Mi hanno aiutata a rialzarmi e non era facile con una che quando le dici che sta sbagliando ti risponde: 'Non mi devi dire come devo vivere'. Ma loro sono rimasti. La verità è che sono caduta nel baratro perché mi mancavano amore, comprensione, rispetto, lealtà, i principi su cui si basa un matrimonio, nella buona e nella cattiva sorte". Poi ha aggiunto: "La gente a volte scappa di fronte ai problemi, se ne va, ti tradisce. L'amore è restare anche quando l'altra persona non ti piace pià perché la vedi debole, questo è amore. Abbiamo perso il punto focale: puoi avere successo, i follower, ma se torni a casa e non hai l'amore non hai niente". Belen è rimasta delusa anche dal morboso interesse del gossip in merito alle sue vicende sentimentali, meno per quello che è stato invece il suo stato di salute, nessun titolo di giornale infatti ha riguardato il suo forte dimagrimento od il malessere vissuto ...