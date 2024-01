Elodie e Iannone con Barbara Berlusconi: pranzo a coppie a Saint Moritz

Elodie e Andrea Iannone hanno trascorso una breve vacanza nell'incantevole cornice di Saint Mortitz, dove hanno incontrato anche Barbara Berlusconi accompagnata dal compagno Lorenzo Guerrieri, così come documentato dalle foto pubblicate sull'ultimo numero del settimanale di gossip Chi.

Iannone e Elodie, l'incontro con Barbara Berlusconi a St. Moritz

Nelle foto pubblicate dal rotocalco diretto da Alfonso Signorini si vedono le due coppie intente a salutarsi scambiandosi un bacio affettuoso, poco prima di entrare alla Langosteria, uno dei ristoranti più glam dai vip, che ha aperto lo scorso anno a St. Moritz. Gli scatti mostrano i quattro a pranzo insieme, immortalati dagli scatti dei paparazzi, dove al tavolo sono stati immortalati anche Franco Villa e Francesca Muggeri. Elodie è reduce dal successo del suo ultimo tour e da Red Light, mentre Iannone, dopo un momento difficile, è tornato in pista in Superbike. Nonostante alcune recenti voci di crisi, l'amore tra i due procede a gonfie vele, così come attestato anche dalle foto di coppia e dalle reciproche dediche postate sui social.