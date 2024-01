Chiara Nasti incinta, primi scatti col pancino e nuove rivelazioni

Chiara Nasti incinta: le rivelazioni social di lady Zaccagni

A novembre 2022 Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono diventati genitori del piccolo Thiago. Nelle ultime Instagram stories l'influencer ha rivelato che questa nuova gravidanza è però diversa rispetto alla precedente: "Meno frequenti (da qualche giorno) le nausee ma sono stata davvero molto male. Così come mangiavo avevo vomito. Con Thiago zero nausea o altri sintomi. In questa li ho tutti io". A che mese è Chiara Nasti? La modella ha svelato sui social: "Ci risiamo, tra pochi giorni entrerò nel quarto mese". A chi le ha chiesto se questo nuovo bebè fosse stato cercato o capitato, Chiara ha risposto senza indugio: "Cercato e anche per molto". Entusiasta all'idea di allargare la famiglia, la notizia della gravidanza circolava già sui social, ma Chiara (spesso attaccata sui social per i suoi gesti o parole) ha voluto aspettare per ufficializzarla, come è giusto che sia in questi casi. Nasti e Mattia Zaccagni sono diventati marito e moglie la scorsa estate, in una cerimonia che si è tenuta presso la basilica di Santa Maria in Aracoeli.