Diletta Leotta in stile tirolese: il 'disagio' quando parla Karius

Amore a gonfie vele per Diletta Leotta e Loris Karius . La conduttrice di DAZN ed il compagno stanno trascorrendo alcuni giorni di vacanza sulle piste da sci in Austria. La coppia ha immortalato l'incantevole soggiorno, condividendo sui rispettivi account social scatti del loro viaggio.

Diletta Leotta e Loris Karius fanno festa in stile tirolese

La coppia ha partecipato il Weisswurst party, dove sono apparsi vestiti con i tipici costumi tirolesi. Immagini che hanno strappato tanti like e commenti positivi dei followers, che ancora una volta hanno sottolineato l'armonia e la genuinità della coppia. Nel corso della serata i due si sono lasciati andare anche ad un romantico ballo, condiviso dalla giornalista sui suoi social. Loris ha poi rilasciato un'intervista in tedesco ad una giornalista, suscitando non poco imabarazzo nella Leotta, che poi sui social ha commentato: "Io che faccio finta di capire il tedesco....il disagio".