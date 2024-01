Marc Marquez scatenato al Ducati Gresini party: gara di limbo e karaoke

Marc Marquez fa festa al Cocoricò

Nel video circolato nelle scorse ore sui social, si vede il campione spagnolo sfidare in una gara di limbo il fratello Alex ed i colleghi Arenas, Finello e Gonzalez. Ma non è tutto, poiché dopo la gara inconsueta, Marc si è scatenato in una sorta di karaoke, cantando a squarciagola sulle note del celebre brano 'Sarà perché ti amo' dei Ricchi e Poveri. Una scena che ha strappato più di un sorriso ai tifosi e che ha restituito l'immagine di un Marquez più sereno. Grande assente del Gresini Racing party invece Gemma Pinto, la compagna di Marc, in viaggio a Parigi con un gruppo di amiche.