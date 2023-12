Marquez-Ducati, la presentazione in Gresini: c'è la data

ROMA - In MotoGP, nonostante la stagione si sia conclusa da poco, c'è già grande trepidazione per l'anno che verrà. Uno degli aspetti più interessanti sarà la nuova avventura di Marc Marquez in sella alla Ducati del Team Gresini, con il quale lo spagnolo proverà a rilanciare le proprie ambizioni titolate. Nei primi giorni di febbraio sono in programma i test in Malesia sulla pista di Sepang, mentre qualche giorno prima ci sarà la presentazione ufficiale della nuova moto del Team Gresini.