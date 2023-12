Ducati, Campinoti è sicuro: "Martin vale più di Marc Marquez"

ROMA - La Spagna ha da sempre consegnato grandi piloti al motomondiale e, anche in queste ultime stagioni, sta confermando questo trend. Dopo il regno di Marc Marquez , infatti, è arrivato Joan Mir con la Suzuki a raccogliere l'eredità del connazionale e nella stagione appena conclusa Jorge Martin è andato molto vicino al trionfo nell'appassionante duello per il titolo con il due volte campione del mondo Francesco Bagnaia. Martin ha dimostrato di avere le carte in regola per giocarsi il Mondiale e qualcuno ha già azzardato un paragone con Marc Marquez .

Campinoti: "Ci era stato proposto Marquez"

Il proprietario del Team Pramac, Paolo Campinoti, durante un'intervista concessa a Paddock TV, ha preso una chiara posizione in relazione ad una eventuale scelta tra Marc Marquez e Jorge Martin: "Ci era stato proposto Marc Marquez per due stagioni, poi l'ha preso Gresini per un solo anno. In ogni caso noi non lo avremmo preso per una sola stagione perché avrebbe avuto poco senso con un campione come lui. Poi a livello economico non so se ce lo saremmo potuti permettere. Se devo fare uno sforzo economico, preferisco farlo per Martin, che secondo me vale più di Marquez vista l'età".