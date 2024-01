Chiara Nasti incinta, il nome per il secondo figlio che nessuno approva

Chiara Nasti, come lady Zaccagni vuole chiamare il secondo figlio

Dal momento in cui Chiara e Mattia hanno ufficializzato la notizia, l'influencer ha cominciato a parlarne con i suoi followers. Proprio nelle scorse ore, la Nasti ha svelato quali sono i nomi presi in considerazione per il nuovo bebè. Ancora non si ha certezza se sarà un maschio o una femmina, ma nel caso si trattasse proprio di una bambina, la modella ha svelato: "Vorrei chiamarla Barbie ma non me lo approva nessuno”. Ed ancora: “Comunque se è femmina sono indecisa da Jennifer e Kimberly”. Nomi particolari, anche se la Nasti ha poi aggiunto di avere la sensazione che si tratterà invece di un maschietto.