Dybala, la frase di Oriana che ha cambiato tutto: "Se vuoi figli, allora..."

Dybala e le nozze con Oriana Sabatini: il retroscena inedito

"Sono molto felice, ma non posso dire nulla. Si terrà il 20 luglio, nella Giornata dell'Amicizia. Visto che Oriana non può realizzare l'abito qui in Argentina, ha scelto Dolce & Gabbana come stilista, anche se avrà diversi abiti e anche Paulo avrà dei cambi d'abito", ha raccontato la Fulop. Poi ha aggiunto: "Sarà un matrimonio molto classico. Probabilmente non potremo usare i cellulari per non disturbare le celebrità". Successivamente Catherine ha ammesso che non si aspettava che Oriana e Paulo si sposassero, considerata le riserve che al riguardo il calciatore aveva sempre espresso: "Avevo completamente escluso il matrimonio perché Paulo le aveva detto: 'Perché vuoi sposarti? Non mi sposerò mai'. Lei gli aveva risposto così: 'Beh, non ti sposerai. Non avremo figli. Non avrò figli se non ci sposiamo". E pare proprio che la fermezza della Sabatini abbia sortito il suo effetto.