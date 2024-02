Martina Colombari, social polemici: "Bagno a Dubai dopo l'intervento?"

Martina Colombari, il viaggio a Dubai dopo l'operazione

Negli scatti condivisi sul suo account Instagram, Martina è apparsa sorridente, ma si fa riprendere di spalle, per evitare di mostrare i punti di sutura sull'addome. "La luce naturale è diversa a Dubai. Che bel viaggio e che divertimento!" ha scritto l'ex concorrente di Pechino Express sui social. Come indicato dagli hashtag a margine del suo commento, il viaggio della modella non è solo di piacere, ma di lavoro. Gli scatti del viaggio di Martina a Dubai ad una settimana dall'operazione hanno suscitato le critiche degli haters, che sui social non le hanno risparmiato nuovi attacchi: "Ma come fai a fare il bagno in piscina, ad una settimana da un intervento d’urgenza all’addome?", "Bah che recupero rapido, io dopo appendicite due settimane con i punti", "Ma i punti di sutura nell'addome? Io ho 5 punti su un braccio e non li posso bagnare per 14 giorni...", "Bho ma non hai rischiato la vita per un intervento all’addome?". La Colombari ha zittito tutti, assicurando: "Ovviamente non ho fatto il bagno! (Sempre a fare polemiche)".