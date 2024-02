Belen Rodriguez fa preoccupare i fan: "Pericoloso". Cos'è successo

Belen Rodriguez è tornata a far parlare di sé per aver condiviso con i suoi follower alcune Instagram stories dove la si vede in barca a vela insieme ad alcuni amaci, godendosi il mare e lonata dal gossip che in questi ultimi giorni la vede sempre più protagonista a causa dei rumors sulla presunta fine del rapporto con Elio Lorenzoni .

Belen Rodriguez, il gesto social che fa discutere

Tra le ultime storie pubblicate dalla Rodriguez su Instagram, ce ne è una in particolare che ha suscitato apprensione ma anche tante critiche sul web. Dopo le immagini che dove la si vedeva in barca, l'ex conduttrice de Le Iene ha pubblicato uno scatto in cui la si è vista in macchina, seduta sul sedile del passeggero. a coò che non è passato inosservato è stato il fatto che l'ex di Stefano De Martino non indossava la cintura di sicurezza. Un dettaglio che ha dato il via ad un'ondata di indignazione e preoccupazione da parte dei fan. Se in tanti hanno sollecitato Belen ad aver maggiore attenzione per garantire la sicurezza in auto, altri le hanno ricordato il fatto che, essendo personaggio pubblico molto seguito, le sue azioni possono fungere da esempio, specialmente per i giovani. Da qui la richiesta di molti di promuove comportamenti responsabili e sicuri.