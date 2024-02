"Totti vuole vendere la villa dell'Eur": tra indiscrezioni e verità

Francesco Totti starebbe davvero pensando di mettere in vendita la lussuosa villa a Roma dove ha vissuto per oltre 20 anni insieme all'ex moglie Ilary Blasi e ai loro figli? Stando ad alcune indiscrezioni che circolano in rete, l'ex capitano della Roma avrebbe l'intenzione di mettere sul mercato la dimora extralusso, in parte vista anche in Unica, il docufilm targato Netflix, che racconta la verità della showgirl sulla fine del matrimonio con il giallorosso.