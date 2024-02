Francesca Michielin, 29 anni con Rugani-gol. Ma il commento Juve è amaro

Francesca Michielin: il compleanno e la passione per il calcio

A commento di una carrellata di immagini condivise in un post sul suo account ufficiale Instagram, la Michielin ha scritto: "E sono 29! Non ancora trenta, ma sono già successe un sacco di cose belle bellissime nella mia vita (e anche qualche acciacco, ma tengo botta)". Quindi ha aggiunto: "Grazie per gli auguri, di cuore! Vi allego un carousel con un po’ di roba di queste ultime ore, ah, non ho fatto niente ai capelli, si sono schiariti magicamente, forse è la primavera che arriva o la cheratina che ha provocato strane (ma interessanti) reazioni cromatiche". Nella sequenza delle immagini condivise, anche due riferimenti alle sua passione sportiva. La Michielin è infatti tifosa della squadra calcistica dilettantistica del Lentiai. Chi segue Francesca Michielin sa anche che la cantante è una grande tifosa della Juventus. Tra gli altri scatti postati nel giorno del suo compleanno, anche un breve filmato raffigurante il momento del gol di Rugani al Frosinone durante la partita disputata domenica 25 febbraio. In sottofondo si è sentito il commento della cantante: "Ma grazie a Dio, guarda perché veramente ultimamente la disperazione". Parole che in molti hanno pensato potessero essere riferite alla squadra bianconera.