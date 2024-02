Wanda Nara: "Litigi con Icardi? Il motivo. Ho un profilo falso per spiare..."

Wanda Nara e le wags: "Per quanto ti sco**..."

Poi Wanda ha parlato della vita da wags, non sempre facile: "Le mogli dei calciatori stanno con super calciatori che, per quanto ti sc**i, cosa farai poi se non hai mai lavorato, non hai mai fatto altro, non sei mai uscita di casa? Le donne devono lavorare, devono fare qualcosa. Non dico che si debba essere famose, ma realizzarsi come donna. La moglie di un calciatore deve realizzarsi come donna e non dipendere da lui, deve avere la possibilità di dire 'un bacio e me ne vado'. Se vuole restare, va bene, ma non deve restare perché non ha altra scelta". Poi ha chiosato: "Se mia figlia Francesca oggi venisse e mi dicesse 'mi sono innamorata di un top player, vado a vivere in Ungheria' io muoio come madre, perché dico 'tante scuole, tanta istruzione, tanto tutto per stare a casa tua ad aspettare un bambino e fargli da mangiare. Perché vuol dire aspettarlo tutto il giorno in una città dove l'unica cosa che puoi fare è andare in un salone di bellezza, in un centro commerciale... è molto triste".