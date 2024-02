Wanda Nara bollente: balletto hot con Zaira, serve...un estintore

Wanda Nara infiamma con 'O bicho vai pegar'

Come attestato anche dalle immagini condivise dalla vincitrice di Ballando con le Stelle 2023, Wanda ha scelto stavolta di dismettere i panni della femme fatale indossati in Bad Bitch, optando per un look più contemporaneo, disinvolto e sportivo. Anche il contesto è completamente diverso. Lady Icardi stavolta ha girato il video di 'O bicho vai pegar' in una favela brasiliana, dove a dominare sono i colori, la musica ed il divertimento. Nelle immagini condivise dalla Nara sui social, si può notare che la cantante ha indossato oltre a delle appariscenti treccine bionde anche una maglia della nazionale brasiliana, più precisamente quella di Neymar (ex compagno di squadra di Icardi al Paris Saint-Germain), abbandonando quella biancoceleste del marito. Tra le ultime Instagram stories condivise dall'artista argentina anche alcuni sexy balletti con la sorella Zaira per la promozione della nuova canzone, dove campeggiano alcune emoticon con l'immagine dell'estintore. Sequenze che, neanche a dirlo, hanno infiammato i social.