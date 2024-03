Satta-Berrettini e le accuse sul sesso, interviene Panatta: "Non fa male se..."

Panatta sulle accuse a Melissa Satta-Matteo Berrettini

"Le accuse a Melissa Satta sono ridicole", ha detto Panatta ai microfoni di Rainews24. Poi ha chiosato: "Il sesso non fa male per niente, ve lo assicuro. Se uno fa sesso sereno con la compagna, non fa male assolutamente. Chiaramente se fa giochi erotici per ore e non dorme è un cretino. Il sesso coniugale non fa male, anzi fa anche bene". Sulla vicenda ha detto la sua anche Paolo Bertolucci, compagno di Panatta ai tempi della penultima Coppa Devis vinta dall'Italia, che ha etichettato le accuse alla Satta definendole senza senso.