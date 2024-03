Totti-Ilary Blasi, il primo incontro? Il racconto di Antonella Mosetti

Antonella Mosetti ha raccontato a Storia di donne al bivio come ha contribuito a far nascere la storia d'amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Un'unione, poi sfociata in matrimonio, che ha fatto sognare in tanti ed ora che è giunta al capolinea, ed i due si fronteggiano in tribunale (e non solo) a colpi di carte bollate, si susseguono le indiscrezioni e le ricostruzioni circa il loro passato.