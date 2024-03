Morata, la dedica ad Alice Campello commuove: "Periodi duri, ma tu..."

Alice Campello ha spento 29 candeline lo scorso 5 marzo. Una giornata speciale per la moglie di Alvaro Morata , che ha festeggiato l'evento con gli amici più stretti . Una serata all'insegna dell'allegria e del divertimento, così come documentato anche da alcuni scatti e brevi filmati condivisi dal calciatore sui social.

Alice Campello compleanno e dedica di Alvaro Morata

Tra i tanti messaggi di auguri ricevuti da Alice Campello sui social, anche quello del marito Alvaro Morata che, a commento di una carrellata di foto della serata appena trascorsa, ha scritto: "Amore mio!! Quanto sono orgoglioso di te, della persona che sei, la mamma che sei, la moglie che sei e la cura che ti prendi nel tuo lavoro. Grazie infinite per esserci sempre, in tutti periodi duri dove mi sembrava di stare nel fondo ci sei sempre tu per rialzarmi. Sei l’amore della mia vita e voglio godermi ogni singolo compleanno tuo. Tanti auguri per i tuoi 29 anni amore della mia vita. Ti amo". Parole che hanno suscitato l'immediata replica della festeggiata: "Ti amo da morire amoreee".