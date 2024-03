Elodie e Iannone si sposano? Il dettaglio non passa inosservato

La storia d'amore tra Elodie e Andrea Iannone procede a gonfie vele . Stando agli ultimi rumors che serpeggiano in rete, la cantante ed il campione di Superbike sarebbero pronti alle nozze, così come attesterebbe anche l'ultimo regalo indossato e sfoggiato dalla Di Patrizi.

Iannone e Elodie pronti alle nozze?

La coppia è volata in Australia per le gare di SuperBike del pilota, tornato a gareggiare dopo la squalifica di 4 anni conclusasi da poco tempo. Al fianco del campione (che è tornato anche sul podio) c'è sempre immancabilmente Elodie. I due sono stati paparazzati per le vie di Milano dai fotografi del settimanale Chi, che hanno notato un dettaglio importante, ovvero un vistoso anello sull'anulare della cantante. Si tratterebbe di un eternity in oro bianco con giro di diamanti, il cui costo parte da almeno 2mila euro e può arrivare anche a 9mila euro. Un regalo importante, che ha fatto sognare i fan della coppia.