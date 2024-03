Icardi, capelli rosa e dedica a Wanda Nara per la festa della donna

Mauro Icardi ha sorpreso tutti, condividendo nella giornata dell'8 marzo sul suo account ufficiale Instagram una romantica e dolce dedica d'amore per la moglie Wanda Nara in occasione della Festa della donna. Il calciatore del Galatasaray è apparso nello scatto pubblicato con i capelli tinti di rosa, in omaggio alla ricorrenza celebrativa della figura femminile.