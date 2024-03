"Harry e William, è una ferita aperta": indiscrezioni dopo operazione Kate Middleton

William e Harry: la spaccatura all'interno della Royal Family

Gli ultimi mesi non sono certo stati facili per i Windsor, a cominciare da re Carlo III e Kate Middleton, che hanno subito degli interventi chirurgici dovuti ad alcuni problemi di salute. Quando Harry ha saputo del tumore diagnosticato al padre ( scoperto casualmente durante il ricovero alla London Clinic per un problema alla prostata) si è precipitato subito a Londra dalla California. Al Duca di Sussex però non sarebbe stato concesso di vedere la cognata, secondo quanto asserito dalla Mayer: "Sarebbe normale andare a trovare tua cognata che ha subito un'operazione grave e, magari, rivedere anche i tuoi nipotini... Non è, però, così semplice e questo è terribilmente triste". E sulla spaccatura tra William e Harry, Catherine ha rivelato: "Il tormento familiare è una ferita aperta sia per William che per Harry. Tra loro c'è una spaccatura molto profonda". Un altro Royal Watcher, Robert Lacey, si è espresso in merito dicendo: "Il fatto che William non voglia vedere Harry è collegato con il suo desiderio di proteggere l'istituzione della monarchia. Il principe del Galles ritiene di non potersi più fidare di Harry. Non credo che William accetterà mai la sua riammissione all'interno della famiglia a meno che Harry non si scusi pubblicamente e non parli più in modo denigratorio della Royal Family".