Fedez a cena da Cracco, stavolta senza la Ferragni ma con Antonio Conte

La storia d'amore tra Fedez e Chiara Ferragni sembrerebbe essere giunta ufficialmete al capolinea. Negli ultimi giorni l'imprenditrice digitale travolta dallo scandalo pandoro gate (e non solo) è volata negli Stati Uniti dove ha incontrato delle vecchie amicizie, mentre Fedez oltre a sostituire la foto profilo su Instagram (eliminando quella del ritratto di famiglia con Chiara) e aver cambiato casa (si sarebbe trasferito in un attico in zona Navigli) , ha anche smesso di seguire le sorelle della Ferragni. Sempre sui social in tanti hanno anche notato che il rapper avrebbe lanciato una frecciatina alla moglie, dopo che lui ha condiviso la canzone di Capoplaza 'Acqua passata'.

Fedez e l'incontro con Antonio Conte

Nella giornata del 9 marzo, Fedez ha fatto ritorno nel ristorante di Carlo Cracco a Milano, lo stesso in cui è stato con Chiara Ferragni per festeggiare San Valentino e dove sarebbe avvenuta l'ennesima lite furibonda tra i Ferragnez. Stavolta però il motivo della cena è stato per sostenere il progetto 'Cuori in corsia', dove tra i vari personaggi di spicco c'era anche Antonio Conte, con cui il cantante ha scattato una foto poi condivisa sui social. Chissà se il rapper, grande tifoso del Milan, ha provato a convincere l'allenatore a scegliere il club rossonero come prossima panchina.